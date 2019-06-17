Пугачева восхитила фанатов селфи с красной помадой



Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила фанатов новым селфи в Instagram. На фото она позирует в очках в красной оправе, алом свитере и с красной помадой на губах.

«Просто захотелось взглянуть на вас», — написала 70-летняя дива.

Всего за несколько часов после публикации селфи набрало почти 200 тыс. лайков. В многочисленных комментариях подписчики певицы восхитились ее внешним видом. Не оставили без внимания пост и коллеги Пугачевой.

«А нам (захотелось взглянуть) на Вас», — признался Игорь Николаев.

«Очень», — лаконично написал Сергей Лазарев.

«Красивая женщина», — заявила Светлана Лобода.

Некоторые подписчицы признались, что хотели бы «выглядеть в 70 лет».

Как отмечает портал URA.RU, оценили новый образ Пугачевой и бывший муж артистки Филипп Киркоров, Глюкоза, продюсер Яна Рудковская и певица Глюкоза.

Интересно, что фото вызвало восхищение и у Наташи Королевой, несмотря на слухи о том, что Пугачева якобы оставила «в пролете» маму Королевой. Людмила Порывай пропустила старт продаж билетов на юбилейный концерт Примадонны в Кремле, и Наташа очень надеялась, что Пугачева поделится пригласительным, но этого не произошло.

Либо эти сообщения в СМИ были выдумкой, либо Королева простила обиду. Так или иначе, она написала, что Алле Борисовне очень идет такой образ,

«Эротично», — добавила она.



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