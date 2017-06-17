Сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций

17 июня в Санкт-Петербурге россияне обыграли футболистов Новой Зеландии (2:0).

Считай, целых полчаса мяч упорно не шёл в ворота, то спасала наших соперников штанга, то не хватало удачи в некоторых моментах. И лишь на 31-й минуте гол был-таки зафиксирован. И вновь не обошлось дело без штанги. Она-то и внесла путаницу при определении того, кто забил первый мяч на столь престижном турнире. Сначала гол записали на счёт Дениса Глушакова, а затем вполне справедливо переписали на игрока новозеландцев Майкла Боксалла. Мяч действительно от штанги отлетел в сторону капитана Новой Зеландии, а от него уже в сетку ворот гостей.

Автором второго гола на 69-й минуте стал Фёдор Смолов. Вполне заслуженная победа подопечных Станислава Черчесова.

18 июня пройдут следующие два матча группового этапа — в Казани встретятся команды Португалии и Мексики, в Москве сыграют Камерун и Чили.

Кубок конфедераций по футболу пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Календарь игр

Группа A

17 июня 18.00 РОССИЯ – Новая Зеландия (2:0)

18 июня 18.00 Португалия – Мексика

21 июня 18.00 РОССИЯ – Португалия

21 июня 21.00 Мексика – Новая Зеландия

24 июня 18.00 Мексика – РОССИЯ

24 июня 18.00 Новая Зеландия – Португалия

Группа B

18 июня 21.00 Камерун – Чили

19 июня 18.00 Австралия – Германия

22 июня 18.00 Камерун – Австралия

22 июня 21.00 Германия – Чили

25 июня 18.00 Германия – Камерун

25 июня 18.00 Чили – Австралия

1/2 финала

28 июня 21.00 1A – 2B

29 июня 21.00 1B – 2A

Матч за 3-е место

2 июля 15.00 L 1A/2B – L 1B/2A

Финал

2 июля 21.00 W 1A/2B – W 1B/2A

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