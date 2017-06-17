Сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций

17 июня в Санкт-Петербурге россияне обыграли футболистов Новой Зеландии (2:0).
Считай, целых полчаса мяч упорно не шёл в ворота, то спасала наших соперников штанга, то не хватало удачи в некоторых моментах. И лишь на 31-й минуте гол был-таки зафиксирован. И вновь не обошлось дело без штанги. Она-то и внесла путаницу при определении того, кто забил первый мяч на столь престижном турнире. Сначала гол записали на счёт Дениса Глушакова, а затем вполне справедливо переписали на игрока новозеландцев Майкла Боксалла. Мяч действительно от штанги отлетел в сторону капитана Новой Зеландии, а от него уже в сетку ворот гостей.
Автором второго гола на 69-й минуте стал Фёдор Смолов. Вполне заслуженная победа подопечных Станислава Черчесова.
18 июня пройдут следующие два матча группового этапа — в Казани встретятся команды Португалии и Мексики, в Москве сыграют Камерун и Чили.
Кубок конфедераций по футболу пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
Календарь игр
Группа A
17 июня 18.00 РОССИЯ – Новая Зеландия (2:0)
18 июня 18.00 Португалия – Мексика
21 июня 18.00 РОССИЯ – Португалия
21 июня 21.00 Мексика – Новая Зеландия
24 июня 18.00 Мексика – РОССИЯ
24 июня 18.00 Новая Зеландия – Португалия
Группа B
18 июня 21.00 Камерун – Чили
19 июня 18.00 Австралия – Германия
22 июня 18.00 Камерун – Австралия
22 июня 21.00 Германия – Чили
25 июня 18.00 Германия – Камерун
25 июня 18.00 Чили – Австралия
1/2 финала
28 июня 21.00 1A – 2B
29 июня 21.00 1B – 2A
Матч за 3-е место
2 июля 15.00 L 1A/2B – L 1B/2A
Финал
2 июля 21.00 W 1A/2B – W 1B/2A
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