Скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

17.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил о смерти члена коллектива Сергея Остроумова.

Об этом Макаревич написал на своей странице в Facebook.

У себя в посте он разместил чёрно-белое фото Остроумова, сопроводив его надписью: «Умер Серёжа Остроумов».

Других подробностей глава группы не указал.

Как уточняет kp.ru, Остроумов был барабанщиком и принимал участие в записи альбомов музыкального коллектива. Кроме того, умерший был постоянным участником «Оркестра креольского танго», созданного Макаревичем в 2001 году.

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