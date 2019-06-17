Успенская похвасталась идеальной фигурой в модных джинсах



Певица Любовь Успенская, которая пытается идти в ногу со временем, не раз признавалась, что вне сцены носит молодежную одежду. Новая публикация в Instagram вызвала восхищение поклонников внешним видом артистки.

Успенская в социальной сети похвалилась идеальной, как отметили фанаты, фигурой в модных джинсах. Снимок, опубликованный певицей, был сделан за кулисами съемок рекламного ролика.

Успенская подчеркнула, что именно такую одежду выбирает для свободного от работы времени, а подписчики в комментариях выразили свой восторг тем, как артистка, несмотря на почтенный возраст, держит себя в форме.

«Шикарна. Как всегда, годы обходят стороной. Вы великолепны», — прокомментировала annaartemeva1973.

Однако нашлись и те подписчики, которые скептически отнеслись к фотографии. Пользователи Сети предположили, что снимок не раз ретушировался, что в последнее время нередко встречается на просторах Интернета.

«Королева фотошопа», — с сарказмом написал пользователь под ником oscar_hand_made.

«Как будто голова от другого тела», — обратила внимание torosian28.

Ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников новым селфи в Instagram. На фото она позирует в очках в красной оправе, алом свитере и с красной помадой на губах. Всего за несколько часов после публикации селфи набрало тысячи лайков. В многочисленных комментариях подписчики певицы оценили непривычный образ артистки. Не оставили без внимания пост и коллеги Пугачевой.



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