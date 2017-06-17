В сёлах Хакасии высадится творческий десант театра драмы «Читiген»

В течение лета артисты последовательно посетят все районы республики. Гастрольный тур театра проводится в рамках государственной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия».

Артисты уже бороздят самые дальние северные районы Хакасии – Ширинский и Орджоникидзевский. Театр «Читiген» провёл этнические развлекательно-познавательные представления в нескольких сёлах: Троицкое, Большая Ерба, Шира, Черное озеро, Топанов, Туим, Коммунар, Кобяково, Целинное, Соленоозерное.

Накануне гастролёры показали увлекательную постановку «Волшебный хомыс» с затейливым сюжетом юным зрителям сёл Новомарьясово, Копьево и Кагаево. Сегодня артистов ждут в Устинкино, Сарале и самой дальней точке путешествия – Приисковом.

Другая выездная группа неугомонных артистов театра «Читiген» посетила с выступлениями жителей Аскизского (Бельтирское, Аскиз), Усть-Абаканского районов (Чарков, Чапаево), также выступила в Абакане, Сорске и Черногорске.

А сегодня артисты познакомят с мифическими персонажами этнической сказки «Родник» детвору Расцвета и города угольщиков.

С 19 по 24 июня, состоятся долгожданные встречи артистов театра «Читiген» с жителями четырех районов Хакасии: Бейского (Сабинка, Новокурск); Боградского (Знаменка, Первомайское); Алтайского (Очуры, Новороссийское, Новомихайловка, Аршанов); и Усть-Абаканского районов (Сапогов).

Также артисты презентуют сказочные представления для юных жителей Минусинска, Абакана, Черногорска и для посетителей Хакасского природного заповедника «Хакасский» на участке «Оглахты» в период с 19 по 23 июня.

В расписании гастрольных показов возможны изменения и дополнения.

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