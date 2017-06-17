В Усть-Абакане собака напала на соседских куриц

17.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Владелец пса заплатит штраф за то, что его питомец гулял сам по себе и задавил птиц.

На заседании административной комиссии Усть-Абаканского района решено оштрафовать двух жителей за бесконтрольный выгул животных. Тысячу рублей заплатит за выходку своего пса житель райцентра. Собака гуляла сама по себе и задавила 7 соседских куриц. А житель села Московское оштрафован на 5 000 рублей за повторный выпас коровы в не отведенных для этого местах.

Полицейские напоминают, с февраля 2017 года увеличились штрафы за выпас сельскохозяйственных животных в не установленных муниципальными правовыми актами для этих целей мест. Они составляют  от трех до пяти тысяч рублей.  

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