В Хакасии выберут лучшую слингомаму

17.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Финал регионального этапа всероссийского конкурса состоится завтра в Абакане.

В столице Хакасии состоится финал отборочного тура всероссийского конкурса "Слингомама России 2017". За победу и возможность представлять нашу республику поборются 9 девушек. Практически все молодые мамы, прошедшие в финал, из Абакана и лишь одна любительница слинга из Белого Яра.

Соревнования молодых мам можно посетить бесплатно. Финал конкурса состоится 18 июня в бизнес-отеле "Азия". Также гости мероприятия смогут посетить семейный экомаркет. Там будут увлекательные мастер-классы, товары ручной работы от местных мастериц и детская игровая зона.

Обладательницу титула "Слингомама Хакасии" определит жюри. а вот зрители и пользователи соцсетей могут поучаствовать в голосовании на "Приз зрительских симпатий" среди конурсанток.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,260