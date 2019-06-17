Волочкова пожелала жителям РФ алкоголизма, как у нее



Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сообщила о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртными напитками.

Российская артистка в программе «Однажды» рассказала, что может себе позволить бокал шампанского и «все, что хочет», но лишь после того, как отработает концертный день. Волочкова обратила внимание на то, что ее концертная намного сложнее, чем выступления многих других артистов «под фонограмму».

«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — оправдалась балерина.

Кроме того, она заявила, что перенесла в жизни огромное количество «испытаний» и «противодействий».

Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре Петербурга, затем продолжила работать в Большом театре. В течение последний 15 лет выступает с сольными проектами.

Ранее образ жизни Волочковой раскритиковала блогер Лена Миро, которая заявила, что «отекшая балерина устраивает странные фотосессии и раздает пьяные интервью. По словам Миро, Волочкова ведет себя таким образом, что у людей появляются сомнения относительно ее трезвости. Кроме того, балерину публично обвиняла в алкоголизме телеведущая Дана Борисова, которая в течение нескольких лет лечилась от наркозависимости.



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