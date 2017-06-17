Жара в Хакасии: жителей республики просят не пить алкоголь и надевать панамки

Знойная погода, установившаяся на территории региона, может преподнести неприятный сюрприз здоровью местного населения. МЧС России по РХ в очередной раз напоминает простые правила поведения в жару.

Чтобы не схлопотать тепловой удар, следует поменьше находиться на солнце, особенно пожилым людям, детям и страдающим гипертоническими заболеваниями. Окна в помещении можно заклеить фольгой, отражающей солнечные лучи. Водителям рекомендуют быть внимательнее за рулем и останавливать машину тогда, когда почувствовали недомогание. Также следует ограничить физическую нагрузку и пить побольше жидкости. А вот алкоголь лучше не употреблять. Одно из главных правил - носить панамку, косынку или шляпу.

Спасатели настаивают на купании в специально оборудованных местах. Кроме того, нужно быть осторожным при курении и не шалить с огнем. Если рядом с вами кому-то стало плохо, вызывайте скорую. Самое опасное солнце – с 11:00 до 16:00, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии.

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