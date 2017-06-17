Жители Черногорска, выпив, решились на кражу

17.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Далеко на дело не пошли, украли велосипед в общежитии, где и распивали спиртное.

Жительница одного из Черногорских общежитий написала заявление в полицию о краже. Из кладовки пропал велосипед. Ущерб потерпевшая оценила в 5 000 рублей.

Оказалось, помещение кладовки было открытым, поэтому злоумышленникам не нужно было прикладывать особых усилий, чтобы совершить кражу.

Сотрудники  уголовного розыска ОМВД России по Черногорску в кратчайший срок установили подозреваемых и их местонахождение. Оказалось местные жители 1987 и 1967 годов рождения в комнате общежития распивали спиртное. а после отправились воровать. Полицейские провели обыск и изъяли велосипед. Возбуждено уголовное дело.

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