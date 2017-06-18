Глава МИД Германии: Трамп не должен унижать Россию

Администрации президента США Дональда Трампа не следует унижать Россию вслед за Бараком Обамой, а следует перезапустить отношения с Москвой, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Министр заявил, что в данный момент США и Россия отворачиваются друг от друга, тогда как Москва нужна западным странам для разрешения международных проблем. Он призвал администрацию Трампа искать с Москвой нового диалога и «нового начала в отношениях», передает ТАСС.«Без России мы не сможем справиться с конфликтами в Сирии, Ливии, на Украине и в других точках планеты. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я, как и прежде, надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку», - сказал Габриэль в интервью Bild am Sonntag.

Напомним, президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании, а затем и после вступления на пост главы государства неоднократно заявлял, что хотел бы выстроить новый диалог с Россией и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Несмотря на это, конгрессмены США готовят законопроект об ужесточении санкций против России. В Белом доме опасаются, что это осложнит будущий диалог с Россией.

Ранее были названы детали законопроекта США о новых санкциях против России. Документ, однако, пока рассматривается, и не утвержден Сенатом, а также президентом.

Отметим, что в Европе также крайне негативно отреагировали на намерение США ввести новые санкции против России. Так, канцлер Германии Ангела Меркель осудила проект санкций Вашингтона в отношении российского ТЭК.

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