Какой сегодня, 18 июня, праздник в России

Россияне продолжают интересоваться праздниками, коих в нашей стране достаточное количество. В этом аспекте сегодняшний день, 18 июня, не является исключением. Впрочем, масштабных государственных праздников в России на сегодня не выпадает.

Сегодня в мире отмечают День устойчивой гастрономии. Странный, на первый взгляд, праздник, является ни чем иным как Международным днем ООН, который ежегодно имеет свою уникальную тему.

День рождения детской коляски

День рождения детской коляски отмечается 18 июня. В этот день в 1889 году американец африканского происхождения Уильям Ричардсон получил в Балтиморе, штат Мэриленд, патент на повозку для детей. Эта дата и стала днем рождения современной детской коляски.

Всемирный день мотоциклиста

Всемирный день мотоциклиста отмечается ежегодно в третий понедельник июня. В 2018 году он приходится на 18 июня.

22 июля 1992 года в нескольких странах прошла акция "На работу на мотоцикле". Владельцы автомобилей оставили машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акция вызвала резонанс во многих странах. Ее начали проводить ежегодно.

Дорофеев день

День чествования памяти священномученика Дорофея Тирского. Он жил в Финикии, в городе Тир, на рубеже 3-4 в.

Он жил в Финикии, в городе Тир, на рубеже 3-4 в. В годы правления императора Диоклетиана, известного гонениями приверженцев христианства, епископ был вынужден бежать, и вернуться смог лишь после Миланского эдикта, изданного при императоре Константине, благодаря которому отныне по всей Римской империи прекращались преследования за веру, словом, установилась пусть и не в сердцах всех людей, но велением закона религиозная терпимость.

Почти полвека Дорофей стоял во главе епархии, но вновь сменилась власть, на трон взошел Юлиан Отступник, и Дорофей погиб смертью мученика. Полагают, что епископ был автором большого собирания сказаний о жизни апостолов и пророков, известного как "Синопсис". Синопсис включает в себя перечень учеников Христа и учеников этих учеников, то есть апостолов от семидесяти, первых из которых, согласно преданию, Иисус Христос выбрал среди прочих в год перед своей смертью.

На Дорофеев день приходится первая из тех ночей, что принято называть "воробьиными" – они самые короткие в году. Раскрывал свои цветы пострел, известный в народе как сон-трава, одно из самых мистических среди трав, не только усыпляющая, но и навевающая пророческие сны о том, что ждет впереди. Верили, что, если во сне придет девица-красавица, то это счастье пришло, а если старушка с клюкой – несчастье.

Цвет сон-травы, голубой или желтый, собирали ночью, да не просто так, а особыми заговорами, да еще и не всем дано было узнать, что из растений есть настоящая сон-трава. Но можно было попробовать, испытать траву, в полнолуние погрузив в ключевую воду – сон-трава бы зашевелилась.

Верили и в то, что сон-трава оберегает от нечисти всякой, сторонящейся ее на дюжину верст, о чем говорили: "Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить".

Погодные приметы - свои. Ясное небо и тепло сулило созревание налитых колосьев с крупными зернами. Нужно было и на посадки огурцов поглядеть, а, обнаружив некоторое число пустоцветов, хозяйке двора следовало с помощью одной ноги проволочь негодный лапоть до грядок, там закинуть на огуречную грядку со словами: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись".

А еще стоило с утра пораньше прополоть сорную траву - более ее на том месте не будет. Считалось, что и волос, растущих на туловище человека, касается эта примета.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







