Красочный парад дружбы народов в Хакасии можно увидеть с высоты птичьего полёта

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Абаканский фотограф вновь порадовал жителей видеосъёмкам с воздуха. На этот раз Владимир Кулымов снял с высоты птичьего полёта шествие на День России в республиканской столице.

В Сети появился видеоролик шествия "Парад дружбы народов". Такой, напомним, проходил в столице Хакасии в День России. Участник в красочных национальных костюмах с флагами и транспарантами прошли по центральным улицам города. Школьники республики пронесли огромный триколор. Всё происходящее фотограф Владимир Кулымов снял с высоты птичьего полёта.

Видеоролик не только позволяет взглянуть на прошедший парад с высоты, но и показывает Абакан с непривычного ракурса.

 

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