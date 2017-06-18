Православные христиане сегодня отмечают день всех святых

Главное событие этого воскресного праздника -Божественная литургия в храме Христа Спасителя. Её совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Торжество, которое отмечается во второе воскресенье после дня Святой Троицы, называют неделей всех святых, в земле Русской просиявших. Празднование установлено в 50-е годы XVI века благодаря митрополиту Московскому Макарию, в синодальную (послепетровскую) эпоху было забыто. Восстановлены традиции в 1918 году. С 1946 года этот день отмечают во второе воскресенье после Пятидесятницы (Троицы), сообщает РИА Новости.

Под "землей Русской" имеется в виду не только нынешняя территория Российской Федерации, но и вся историческая Русь, которая "и по своим политическим границам в некоторые времена значительно отличалась от нынешней России, и по своему духовному единству продолжает оставаться совершенно особым духовным пространством, которое объединяет людей, живущих в разных городах, в разных странах", отмечает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







