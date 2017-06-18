Продлить подростковый возраст до 25 лет предлагают учёные

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Британские специалисты провели исследования и выяснили, что и в 25 человек ещё подросток.

Учёные выяснили, что, оказывается, существует третий этап подросткового возраста, он проходит в период с 17 до 25 лет. Тогда как первый — с 12 до 14 лет. Как отмечают британские специалисты, проводившие исследование, во время всех трёх этапов проходит не только физическое развитие, но и установление гормонального фона, пишет "Газета Daily"/

Именно с 17 до 25 лет очень часто начинает происходить эмоциональная зрелость человека, а также окончательное формирование головного мозга, а взрослеет человек уже после 25 лет. Поэтому учёные и предложили продлить подростковый возраст до 25 лет.

 

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