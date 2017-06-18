Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью на Кубке конфедераций

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Встреча завершилась 18 июня в Казани со счётом 2:2.

На 34-й минуте счёт открыла сборная Португалии усилиями Рикардо Куарежмы. На 42-й мексиканцы отыгрались, забил Хавьер Эрнандес. Однако самое интересное произошло во второй половине матча. На 86-й минуте вдохнул победный настрой в сердца всех португальцев Седрик Суариш, только вот их соперник смотрел на ситуацию несколько иначе. В добавленное время отличился Эктор Морено (90+1).

17 июня сборная России обыграла футболистов Новой Зеландии (2:0) и с тремя очками возглавила группу А. У Португалии и Мексики по одному очку.

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