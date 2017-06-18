Семья из Черногорска сама сделала необычную детскую площадку

На создание уголка отдыха для местных ребятишек ушло два года. материалы семья Беличенко покупала сама. все фигуры делали вручную.

На улице Майской в Черногорске благодаря одной инициативной семье и их дружным соседям появилась зона отдыха для детей. Сначала "самоделкины" превратили в сказочный уголок прилегающую к дому территорию. Установили на ней яркие фигурки животных и мультгероев, а потом создали детскую площадку — первую и единственную на улице.

"Улица у нас молодеет, всё больше рождается детей и, конечно, им нужно где-то играть. У нас у самих подрастает внучка. Поэтому мы и решили подготовить для ребят этот уголок, на строительство которого ушло два года", - рассказала журналистам "Черногорск-Информ" председатель квартального (уличного) комитета Татьяна Беличенко.

Активные жители вырезали фигуры из резины, сделали деревянный домик, большую кабельную бобину переделали в горку. После установили турники и рукоходы. изготовили автомобильчики и скамейки для отдыха.

После этого состоялось официальное открытие детской площадки. Администрация города отметила "самоделкиных" благодарственным письмом главы города и подарила 40 билетов в кинотеатр и на аттракционы в парке. Семья Беличенко с удовольствием подарила такие презенты присутствующим ребятишкам, пишет "Черногорск-Информ".

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