Сотрудники следствия в Хакасии боролись за поездку в Москву

В министерстве внутренних дел по Хакасии состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников следствия.

В профессиональном конкурсе участвовали представители из большинства городских и районных ОВД. Состязания проходили в два этапа. Первый состоялся в городах и районах Хакасии. По его итогам победители отправились на второй этап в МВД республики.

Показать правовую и служебную подготовку, разобрать и собрать пистолет Макарова, попасть в цель из табельного оружия, продемонстрировать физическую подготовку и знания приёмов борьбы – такие задания предстояло выполнить конкурсантам от следствия.

По сумме набранных баллов после напряжённой борьбы определились победители. Первое место занял Илья Матвеев следователь по особо важным делам СЧ СУ МВД по Хакасии, второе – Наталия Фомина следователь СО ОМВД России по Черногорску, третье – Александр Чекурин следователь СУ УМВД России по Абакану.

Победитель конкурса профессионального мастерства Илья Матвеев представит Хакасию на финальном этапе, который пройдет в Москве в сентябре.

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