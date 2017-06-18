Утка удачно перевела птенцов через оживлённую дорогу в Красноярске

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Водители оказались внимательны и добры: все остановились, чтобы пропустить многодетную маму.

В Красноярске утка с девятью птенцами удивила жителей города. Многодетная мама решила перейти через оживлённую проезжую часть. Это произошло на подъеме по улице Белинского к медицинскому университету, пишет 1line.info. Водители, ставшие свидетелями, не остались равнодушными и остановились, чтобы уступить дорогу семейству, хотя обычно проезжают этот участок на достаточно высокой скорости. Некоторые водители и пассажиры даже вышли из машин, чтобы остановить поток транспорта.

Практически всех удивили пернатые пешеходы. Очевидцы гадали, откуда на дороге взялись утки. Пока люди округляли глаза и получали заряд хороших эмоций, многодетная мама за считанные секунды перевела птенцов и скрылась вместе с ними в кустах.

 

 

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