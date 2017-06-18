В Абакане прошла Божественная литургия в честь всех святых

Архиерейское богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе провёл утром Преосвященный Ионафан, архиепископ Абаканский и Хакасский.

Накануне Недели второй по Пятидесятнице и дня памяти всех святых, в земле Русской просиявших, в храме прошло Всенощное бдение с литией и освящением хлебов. На полиелее пропели величание всем русским святым. После чтения Евангелия Владыка помазывал молящихся освященным елеем. Всего службу посетили 119 прихожан. После первого часа архипастырь обратился к собравшимся с кратким словом, сообщается на сайте Абаканской епархии.

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