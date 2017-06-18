В Саяногорске наказание сиюминутно постигло невезучего водителя, проехавшего на красный

Пользователи Интернета выложили в сеть видеоролик забавного нарушения и незамедлительной ответственности за него.

Автолюбитель на иномарке вначале остановился на красный сигнал светофора и прождал несколько секунд, а затем решил проскочить перекрёсток. Как только он нарушил правило дорожного движения и преодолел стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, за ним тут же увязался патрульный автомобиль, стоявший на противоположной полосе. Нарушитель остановился не сразу. Поэтому какое-то время полицейские с мигалками преследовали его. В Интернете видео окрестили "мгновенной кармой". Комментаторы активно обсуждают ролик, ведь уйти от ответственности горе-водителю не удастся, на всех патрульных машинах имеются видеорегистраторы, фиксирующие правонарушения.

Видео: Автолюбители Хакасии и Красноярского края

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