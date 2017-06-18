В Турции сотни солдат вновь угодили в больницу из-за еды

731 военнослужащий госпитализирован с отравлением. Следователи выясняют причины происшествия.

В Турции массовое пищевое отравление военнослужащих. Как сообщают СМИ страны инцидент произошёл накануне в западной провинции Маниса. Сразу после обычного ужина солдаты стали жаловаться командирам на тошноту и головокружение. В тоге сотням военным потребовалась госпитализация.

Как пишет "Российская газета", министр обороны Турции Фикри Ышык уже посетил госпиталь, в котором проходят лечение пострадавшие солдаты. Сообщается, что состояние здоровья военных стабильное, их жизням ничего не угрожает.

По факту отравления начата проверка. Следственные органы выяснят причину инцидента. Уже задержан 21 сотрудник компании, которая обеспечивала поставку продуктов питания турецким военным.

Как отмечают СМИ, это уже не первый случай массового отравления турецких военнослужащих в провинции Маниса. В мае там отравились больше тысячи солдат, один из которых впоследствии умер.

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