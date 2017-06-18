В выходные дни огонь потрепал недвижимость жителей Хакасии

ЧП произошли в Аскизском районе субботним вечером и в республиканской столице в ночь на воскресенье.

В 20:13 по местному времени в Вершине Теи огнеборцы ликвидировали загорание жилого дома и пристроенной рядом бани. Более двух часов спасатели отстаивали имущество сельчан. От противопожарной службы привлекалось шесть человек, две единицы техники.

В два часа ночи абаканские пожарные выехали к очередному месту происшествия. На частном подворье горели баня и времянка. Спустя полтора часа бригаде МЧС удалось потушить огонь, сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС России по Хакасии.

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