В Хакасии железнодорожную ветку усиленно оберегают от пожаров

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Меры повышенной безопасности введены на территории нашей республики и Красноярского края из-за погодных условий и высокого класса пожарной опасности.

РЖД взаимодействует с МЧС, ежедневно работники Красноярской магистрали ведут мониторинг обстановки вдоль участков железнодорожного полотна, наблюдают за лесопарками, граничащими с путями. Все пожарные поезда в состоянии повышенной готовности. С начала сезона они семь раз выезжали на защиту объектов железнодорожной инфраструктуры от природных пожаров и шесть раз привлекались для помощи в ликвидации крупных пожаров в населённых пунктах. Кроме того, железнодорожники вывозят и утилизируют отработанные шпалы, проводят генеральную уборку полосы отвода и противопожарную опашку вдоль железнодорожного полотна, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хакасии.

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