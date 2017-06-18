Врачей и медработников Хакасии поздравили Виктор Зимин и Владимир Штыгашев

Первые лица республики пожелали людям в белых халатах здоровья, благополучия и успехов в сложной и ответственной профессии.

Глава Хакасии и председатель Верховного совета республики обратились к медсестрам, профессорам медицинской академии, сельским врачам и специалистам клиник, санитарам, эпидемиологам, фармацевтам, провизорам. В поздравительном адресе отмечено: "Вы охраняете здоровье людей, спасаете жизни, приходите на помощь в чрезвычайных ситуациях. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека. То, что для других профессий – героический поступок, для вас – привычные будни".

Медиков поблагодарили за самоотверженность, за тысячи спасенных жизней. Врачи республики осваивают современные методы лечения, заботятся о пациентах. А это бесценный вклад в сохранение здоровья граждан и будущее страны, сообщается на сайте правительства РХ.

Глава Хакасии написал в instagram: "От всей души поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Дни ваши пусть будут полны бодрости, радости и созидания, ночи спокойны, а дежурства благополучны! Спасибо за ангельское терпение, бесконечную доброту и невероятное милосердие! Будьте удачливы и счастливы!"

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