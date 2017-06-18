«Хакасский» заповедник в числе трех российских получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО

18.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Статус биосферных резерватов присвоен «Дагестанскому», «Хакасскому» и «Костомукшскому» заповедникам.

Международный координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в ходе заседания в Париже включил 23 новых объекта во Всемирную сеть биосферных резерватов, сообщает ТАСС.

В России теперь 46 биосферных резерватов. Всемирная сеть биосферных резерватов насчитывает 669 особо охраняемую природную территорию в 120 странах мира. Эта программа стартовала в 1976 году.

Отметим, на территории заповедника «Хакасский» находится несколько тысяч объектов наскального искусства, древних поселений и крепостей, возраст которых оценивается до 6 тыс. лет.

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