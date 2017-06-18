Юные журналисты Хакасии узнали о дорожных ловушках

Обо всём происходящем дети сняли сюжеты, которые хотят показать своим сверстникам, чтобы и они знали об опасностях на дорогах.

Участники летней смены "Профессия журналист" одного из развивающих детских клубов Абакана встретились с инспекторами ГИБДД, чтобы на практике разобрать дорожные ловушки

Вместе с инспектором дети на одной из автобусных остановок, убедились, что обходить автобус спереди или сзади крайне опасно. Полицейские рекомендовали школьникам пользоваться только пешеходными переходами. Юные журналисты на практике узнали, чем опасен междворовой проезд, арки, пустынная дорога и много другое.

В конце занятия ребята получили подарки от сотрудников ГИБДД: световозвращающие элементы и брошюры с информацией о том, как выбрать безопасный маршрут.

По итогам встречи воспитанники клуба подготовят видеосюжеты для своих сверстников. В роликах авторы дадут ответы на самые актуальные вопросы. Одна из важных тем — детский дорожно-транспортный травматизм.

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