Абаканские дачники задыхаются от дыма горящей свалки

Сегодня наряд пожарных длительное время не мог пробраться к очагу возгорания у садоводческого общества "Подсинее".

Свидетели чрезвычайного происшествия - местные дачники сообщили, что раньше доступ на территорию свалки твердых бытовых отходов был свободным. Похлопотал местный чиновник, имеющий участок поблизости. Полигон перенесли ближе к Черногорску, даже табличку с указанием нового места расположения поставили, а въезд на свалку перекрыли горой грунта. Сегодня мусор в очередной раз загорелся. Дачники вызвали пожарных, однако автоцистерна длительное время не могла попасть на закрытую территорию, а землевладельцам пришлось терпеть запах гари.

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