Библиомобиль главной библиотеки Хакасии отправляется в летнее путешествие

На протяжении всех летних месяцев Библиомобиль Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова будет радовать читателей разнообразными мероприятиями.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, дети смогут «прокатиться» в литературном дилижансе «В царстве Флоры и Фауны», отправиться в игру-путешествие «Волшебное звероведение», разучить увлекательные подвижные игры в рамках программы «Библиомобиль – территория здоровья».

Проект «Люби и знай свой родной край» будет интересен и совсем юным, и умудренным опытом жителям нашего региона. Детей и подростков ждет виртуальная экскурсия «На просторах Хакасии», читателей постарше – слайд-презентация «Знакомьтесь! Писатели – наши земляки!».

Для читающих семей подготовлен интеллектуальный марафон «Суперсемья». Участникам предстоит пройти три дистанции: литературная, экологическая и краеведческая (выполнить тематические задания по трем направлениям).

Жители д. Гальджа Ширинского района стали первыми, кто познакомился со слайд-презентацией «Знакомьтесь! Писатели – наши земляки!». С первого посещения Библиомобиля жители деревни проявили интерес к авторам из Хакасии.

После презентации из фонда передвижной библиотеки сельчане выбрали для чтения книги Генриха Батца «Из века в век» и «1418 и еще один день», «Шаман и кудлатка» Людмилы Костяковой, «Крик турпана» Валентины Татаровой, «Мой отец – герой» Олега Шулбаева.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







