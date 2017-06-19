Больше сотни выпускников Хакасии не справились с профильной математикой

Школьники узнали результаты ЕГЭ по профильной математике. Его в республики сдавали 1214 человек.

На два дня раньше установленного срока Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по математике профильного уровня. Из Хакасии 34 школьника получили высокобальные результаты, а 10% тех, кто решился на госэкзамен по этому предмету, не справились с заданиями и не преодолели минимальный порог в 27 баллов.

В минобрнауки Хакасии отметили, что результаты ЕГЭ свидетельствуют о планомерной качественной подготовке выпускников к экзаменам. Ребята обдуманно подходили к выбору сложного предмета. Также специалисты отмечают, что в республике сократилось количество выпускников, заявившихся одновременно на базовый и профильный уровни математики.

Один из высокобалльников, выпускник гимназии Черногорска Иван Бурдаков рассказал, что с полной уверенностью шёл на экзамен по профильной математике. "Целенаправленно к ЕГЭ я стал готовиться ещё в 10 классе. Скажу честно, на занятия к репетиторам не ходил, ведь у меня в гимназии отличная учительница математики Светлана Валерьевна Маркелова. Именно благодаря ей и своему упорству я набрал высокие баллы", – поделился секретом успеха черногорский школьник.

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