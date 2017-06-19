До 10 июля за электричество в Хакасии можно заплатить по прежним тарифам

С 1 июля тариф на электроэнергию для населения вырастет на 3,9 процента.

В денежном выражении разница составит 5-7 копеек. Для домов без электроплит киловатт будет стоить 1,99 рубля, в жилье с электроплитами 1,39 рубля. Тариф на передачу энергии МРСК Сибири поднимет на 5-10 процентов. Потребители – физические лица могут слега сэкономить, если заплатят за электричество до 10 июля, до этой даты платежи принимаются по прежним тарифам, сообщил директор по сбыту АО «Хакасэнергосбыт» Дмитрий Обложенко.

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