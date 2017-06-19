Должники останутся без света

Совсем скоро в очередной раз изменятся тарифы на электроэнергию для населения республики — постановление госкомтарифэнерго Хакасии повысит стоимость киловатта и для жителей многоэтажек, и для владельцев частного жилья.

В преддверии запланированного властями роста цен энергетики рекомендуют населению успеть погасить долги и оплатить текущее потребление электричества.

Предупреждение не голословное: долги у особо недисциплинированных абонентов — от 10 тысяч рублей и выше, поэтому имеет смысл рассчитаться, не дожидаясь повышения расценок. Тем более что платить всё равно придётся — современное законодательство значительно ужесточило требования к неплательщикам. Лишиться электричества за долги можно после неоплаты всего двух расчётных периодов, а оказаться летом в обесточенной квартире или коттедже вряд ли кому понравится.

Напомним, с 2017 года в России действует так называемый упрощённый метод отключения электроэнергии при наличии задолженности. Жилище должника позволено обесточить уже после однократного предупреждения, которое может быть просто направлено почтой или «эсэмэской».

Проверено, способ действенный, отмечают в АО «Хакасэнергосбыт»: новая схема работы с должниками позволяет оперативно прекращать подачу электричества потребителям, считающим его бесплатным благом.

Энергетики проанализировали: в 2016 году, когда существовало требование двукратного предупреждения потребителя с вручением одного из уведомлений лично в руки, свет за долги удалось отключить всего лишь 800 жителям Хакасии. Статистика только одного месяца 2017-го практически соответствует прошлогодним показателям — в мае подача электричества прекращена 650 потребителям, всего за первую половину текущего года его лишились около 1400 человек.

С учётом этого энергетики призывают потребителей стараться соблюдать платёжную дисциплину и не создавать себе лишних проблем. «Физические лица в Хакасии недоплатили за электроэнергию около 30 миллионов рублей, в должниках числится свыше 6 процентов потребителей. При существующем уровне просроченной задолженности мы будет пользоваться всеми законодательно разрешёнными мерами для её взыскания», — отметили в Хакасэнергосбыте и напомнили жителям региона о необходимости вовремя оплачивать электроэнергию и не копить долги.

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