ЕС пригрозил санкциями в ответ на кибератаки

Совет Европейского союза принял решение разработать систему дипломатических действий в качестве ответа на кибернетические атаки, говорится в заявлении Совета.

В сообщении сказано, что дипломатический ответ ЕС на кибератаки будет включать «полный спектр действий» в рамках внешней политики и политики безопасности, включая санкции, передает ТАСС.

В середине июня власти Германии заявляли, что ожидают скачка числа кибератак «со стороны России» в преддверии парламентских выборов 2017 года, поэтому намерены усилить безопасность на этом направлении.

Спекуляции на тему «вмешательства» Москвы и «российских хакеров» во внутренние дела других государств стали частью антироссийской информационной кампании. В Кремле подобные обвинения в адрес России неоднократно отвергали.

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