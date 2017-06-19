Главная награда — благодарность

Всю жизнь она несла людям добро и свет своей щедрой души, дарила здоровье, внимание и надежду. Почти 50 лет уверенным почерком писала историю жизни, а точнее — «историю болезни», ведь и жила она для того, чтобы помогать ближнему, — педиатр, заслуженный врач Республики Хакасия Лидия Андреевна Новиченко.

Маленькая Нелли, в силу нежного возраста, не совсем понимала, почему все односельчане — и большие, и маленькие — здороваются с её мамой. Немного повзрослев, она страшно гордилась своей мамочкой, идя с ней по родному Краснотуранску: каждый встречный почтительно приветствовал маму, каждый произносил слова благодарности, спрашивал совета. Лидия Андреевна внимательно слушала, если необходимо — давала рекомендации. Поэтому когда Нелли с мамой собирались в кино, то выходили часа за полтора до начала сеанса, чтобы уделить должное внимание односельчанам и не опоздать на фильм.

Сказками на ночь для Нелли стали мамины истории о годах учёбы в Красноярском медицинском институте и первых шагах в профессии. Яркими картинками всплывают в памяти рассказы о начале трудового пути, когда через несколько дней после Лидиного выхода на работу в отпуск ушёл единственный хирург Краснотуранской районной больницы, а девушке пришлось и удалять аппендикс, и примерить на себя профессии акушерки и патологоанатома. Лидия ничего не боялась, со всем справилась, но работать осталась (так уж вышло) в детском отделении.

Нелли видела, что её горячо любимая мамочка буквально «болела» своей профессией, её не бывало сутками дома, но Нелли думала, что так и должно быть. Думала до тех пор, пока однажды не попала к подруге в гости. Был красный день календаря, семья подружки полностью в сборе, в доме пахло праздником — вкусной едой и пирогами. Глядя на довольную подругу, на её маму, хлопотавшую по хозяйству, Нелли вдруг ощутила укол одиночества и ревности; пустота, затопившая душу, требовала немедленного наполнения. Конечно же, и в тот праздник её мама была на рабочем месте. Девочку жгли слёзы и невысказанная обида. Не чуя ног, она летела в больницу с одной целью — рассказать о своих чувствах вечно отсутствующей маме.

Нелли стремительно ворвалась в отделение, рванула дверь в палату, где находилась в тот момент мама, и… И обида, гнев и боль мгновенно растворились. Глазам девочки предстало чудесное видение: в оконном проёме, озаряемая сиянием яркого дня, стояла Мадонна с младенцем на руках. То была мама: в накрахмаленном до хруста белоснежном халате она баюкала тяжелобольного малыша и… пела? Тогда Нелли показалось, что мама пела колыбельную. Много позже она узнала: то была не песня, а молитва во здравие. Профессиональная забота и тихая молитва сотворили благое дело — ребёнка чудом удалось спасти от смерти.

Нелли, затаившись в углу процедурной, глотала слёзы и ругала себя последними словами за то, что посмела усомниться в маме, в её любви. Именно тогда с девочкой произошли три важные вещи: она поняла и простила мамочку за вечное отсутствие и своё одинокое детство; она во что бы то ни стало решила пойти по маминым стопам и посвятить уже свою жизнь медицине и служению людям; она повзрослела… Нелли уже не считала, что «бог медицины» отнял у неё самого родного человека, а счастье, оказывается, вовсе не в пирогах. Там, где раньше была в душе пустота, навсегда поселилась гордость за маму и её беззаветное служение всем детям.

В буквальном смысле на руках Лидии Новиченко — доктора, почти 50 лет стоявшего на страже детского здоровья, — выросло не одно поколение и устьабаканцев. Она многого добилась в профессии, многого достигла в жизни. Но самой ценной наградой для Лидии Андреевны остаётся людская благодарность, весточки от бывших пациентов, их приветливые улыбки и слова признательности.

Дорогая Лидия Андреевна! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Сегодня мы, бывшие ваши пациенты, желаем огромного счастья вам и вашим близким. Спасибо за профессионализм, доброту и щедрость души. Низкий вам поклон, дорогой доктор!

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