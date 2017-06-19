Ищи трактор в поле

Выездной семинар-совещание по традиции провели непосредственно в поле. Площадку для встречи предоставило одно из преуспевающих хозяйств республики — ООО «Июс-Агро» Орджоникидзевского района.

— Здесь собрались представители практически всех крупных хозяйств, которые выращивают зерновые, бобовые и другие культуры, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Александр Башков. — В первую очередь мы хотим поблагодарить всех аграриев за успешное окончание весенне-полевых работ, наградить почётными грамотами передовиков предприятий, а также обсудить проблемы растениеводческой отрасли в неформальной обстановке.

Центральным событием мероприятия стала демонстрация сельскохозяйственной техники и оборудования. На выставке было представлено почти 20 агрегатов, изготовленных на пяти заводах России и зарубежья. Это и зерноуборочные комбайны нового поколения, и усовершенствованные тракторные навески, и другие «умные» установки для облегчения работы растениеводов.

— На выставку мы привезли уникальный аппарат, который сортирует любой сыпучий продукт по цвету, будь то крупа (пшеница, гречка, горох, подсолнечник) или непродовольственные сыпучие материалы одной фракции (пластик, соль, щебёнка, руда, золото, алмазы), — презентовала изготовленный в Алтайском крае фотосепаратор гость выставки Юлия Колченцева.

Особый интерес у собравшихся вызвала странного вида машина овальной формы с большими окнами и соответствующим космическим ценником в 5 миллионов 900 тысяч рублей.

— Несмотря на свои достаточно скромные габариты, телескопический погрузчик — очень работоспособная и высокопроизводительная машина, — заверил участник выставки Дмитрий Кудрявых.

По его словам, погрузчик окупится за два, максимум три года. Машина выполняет все работы, которые под силу небольшому крану: поднимает и опускает на высоту до семи метров груз весом до 3,5 тонны, быстро и ловко справляется с перемещением зерна, сенажа и земли с одного места на другое. При этом она очень маневренная и комфортная.

Глава ООО «Алтай» Ларион Тороков с любопытством осмотрел новинки сельхозиндустрии. Однако задержался он возле высоких тракторов с массивными навесками.

— Свой технопарк мы обновляем на протяжении восьми лет. На данный момент машины находятся в удовлетворительном состоянии. Но уже сейчас надо думать наперёд, потому что, когда работы много, даже железо изнашивается, — рассказал Ларион Александрович. — Ну и, глядя вокруг, убеждаюсь, что кое-что из нашей техники элементарно морально устарело. Я бы, например, не прочь приобрести какой-нибудь современный тяжеловес, занимающийся почвообработкой.

Всем, кто решился-таки купить технику незамедлительно, прямо с выставки, представители компаний-производителей пообещали сделать существенную скидку. Но добавили, что главную выгоду аграрии извлекут, когда всё-таки выйдут на новой технике в поле и попробуют её в деле.

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