Один из фаворитов Кубка конфедераций мог потерять очки уже в первом матче

Да, это про сборную Германии, которая 19 июня обыграла команду Австралии со счётом 3:2.

А ведь всё для немцев начиналось благоприятно. И отметились быстрым голом, и мяч прибрали к ногам, однако ж усилия Ларса Штиндля (5) чуть не пошли насмарку. Дело в том, что австралийцы, все 40 минут отбивающиеся от атак футболистов Германии, на 41-й… сумели вколотить мяч в ворота соперника. Малость, конечно, неуклюже всё получилось у Тома Рогича, нанёс удар в сторону от ворот, но мяч попал в немецкого футболиста и, отлетев, угодил практически в ноги австралийцу. Что тому оставалось делать? Конечно же, добавить ещё раз, но уже поточнее. 1:1. Шок? Ещё какой! И не случись пенальти на 44-й минуте, фавориты встречи могли бы и дрогнуть. Да-да, уже тогда. Но 12-метровый удар в исполнении Юлиана Дракслера вернул всё на прежние места. А во второй половине матча Леон Горецка (48) этот эффект только усилил.

Тогда кому-то могло показаться, что начало разгрому положено, уж больно превосходили немцы своей мощью команду Австралии. Но предположениям не суждено было сбыться, ибо австралийцы сдаваться не собирались. Руководствуясь принципом «нам терять уже нечего», они шаг за шагом, удар за ударом отвоёвывали пространство у грозных немцев. Такая тактика и вылилась в точный удар Томи Юрича на 56-й минуте. А допусти подопечные Йоахима Лёва в обороне роковую ошибку, глядишь бы пришлось распрощаться и с двумя очками. Такая вот игра, наталкивающая на определённые мысли. Впрочем, руководство немецкой сборной сделает выводы из встречи и, как всегда это было, не позволит усомниться в своей мощи в последующих матчах. Настоящим испытанием для бундестим станет лишь стадия плей-офф.

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