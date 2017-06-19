Пенсионеры Хакасии не торопятся на заслуженный отдых

Согласно статистическим данным на сегодняшний день в республике проживают 155 119 пенсионеров, из них 22,9 процента – 35 526 человек продолжают трудиться.

За год в республике число пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых, но продолжающих трудовую деятельность увеличилось почти на две тысячи человек. По данным на начало июня 2016 года, работали, достигнув пенсионного возраста, 33 600 человек, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

Согласно действующему законодательству, граждане сохраняют право на пенсионные выплаты и в случае продолжения трудовой деятельности. Ежегодно Пенсионный фонд России увеличивает размер пенсий работающим пенсионерам с учётом страховых взносов, уплаченных за них работодателями в предыдущем году, на сумму, не превышающую стоимость трёх пенсионных баллов. Перерасчёт будет произведён и в текущем году, в августе.







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