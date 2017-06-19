Полицейские разговаривали с юными ныряльщиками с моста в Абакане

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инспекторы по делам несовершеннолетних отправились на городские пляжи, чтобы побеседовать с детьми и их родителями.

В выходные инспекторы ОДН отправились в рейд по городским пляжам вместе со специалистами Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Абакана, а также сотрудниками ГИМС МЧС по Хакасии. Люди в форме разговаривали с детьми о безопасном отдыхе. Взрослым раздавали памятки с правилами безопасности на отдыхе и предупреждали о недопустимости нахождения ребёнка у водоёма без сопровождения.

Подростков, которые прыгали с моста в воду, также ждала профилактическая беседа. Полицейские предупреждали юных ныряльщиков о травмоопасности и привлечении к административной ответственности.

Проверка продлится в течение купального сезона. Также в парке культуры и отдыха дежурят полицейские ППС и спасатели. Информацию о нарушителях необходимо сообщать по телефону 102 (с мобильного).

 

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