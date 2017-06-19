Счастье в прямом эфире

Городской парк, уютный палаточный городок, по-настоящему летний зной и душевные песни под гитару — тихо и по-домашнему в Абакане прошёл «Солнцеворот-2017».

Открытый городской фестиваль авторской песни состоялся в 19-й раз. В этом году три июньских вечера — с 15 по 17 июня — в столице Хакасии украсили своими песнями более 30 бардов из Норильска, Сосновоборска, Красноярска, Зеленогорска и Абакана. Для многих гостей выступление на «Солнцевороте» уже стало традицией — участники признались, что приезжают каждый год с удовольствием.

Главной интригой фестиваля можно назвать конкурс на приз главы Абакана, состоявшийся вечером 17 июня в городском парке культуры и отдыха, недалеко от палаточного лагеря. Здесь развернулся бард-турнир, участники которого соревновались за право обладания концертной гитарой известной чешской фирмы.

В финальный круг соревнований вышли дуэт из Красноярска, абаканский квинтет бард-студии «Соло» и Елена Саломатова из Абакана. Она и открыла завершающий этап конкурса. Полюбившуюся исполнительницу публика встретила бурными овациями.

— Крайне самонадеянно и смело после Высоцкого и Булата Окуджавы петь авторскую песню, но я решила спеть вам свою песню. Это часть моей жизни. Произведение называется «Первая женщина моего сына», — сказала со сцены Елена Саломатова.

Чистый, сильный голос, верная интонация — и последние аккорды тонут в зрительских аплодисментах и криках «браво!». Как выяснилось спустя буквально пару минут, она пленила своей музыкой и жюри.

Таким образом, на этот раз главный приз — гитара — остался в Абакане. С трудом сдерживая слёзы радости, Елена Саломатова поблагодарила всех зрителей и отдельное «спасибо» сказала своему мужу Сергею.

Чуть позже бард призналась, что подобная награда для неё полная неожиданность. Она была на сто процентов уверена, что не станет победительницей турнира, и поэтому даже не волновалась, когда спела третью песню.

Несмотря на столь скромную оценку своего творчества, Елене Саломатовой есть чем гордиться — сегодня она руководитель клуба авторской песни «Прямой эфир». Поёт под гитару уже более 30 лет, а её собственных музыкальных произведений насчитывается около двух десятков. Однако Елена думает, что под аккомпанемент своего неожиданного приза она много новых песен не напишет. Бард считает: для того, чтобы написать что-то стоящее, нужно испытывать дискомфорт, переживать потрясения, а она — счастлива! Это красноречиво подтвердили близкие, друзья и коллеги, которые с улыбками, от всей души поздравили радостную Елену с такой важной для неё победой.

В завершение мероприятия по традиции был спущен флаг с символикой «Солнцеворота». Однако на этом фестиваль не закончился — программа продолжилась выступлениями всех желающих у свободного микрофона. В ней, кстати, приняли участие и воспитанники победительницы этого по-своему волшебного музыкального вечера.

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Фестиваль авторской песни «Солнцеворот» проводится с 1998 года. За эти годы в Абакане выступило более одной тысячи авторов и исполнителей, спето более четырёх тысяч песен.

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