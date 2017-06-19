Школьницы Хакасии поедут в «Артек» и «Орлёнок»

В Хакасии наградят двух победительниц всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!»

Путевки в Детский центр «Орлёнок» и Детский центр «Артек» станут главными призами для победительниц Всероссийской акции «Сделаем вместе!» ученицы черногорской гимназии Елизаветы Серовой и школьницы из села Табат Натальи Фёдоровой.

Торжественное награждение состоится 21 июня в большом зале Верховного Совета Хакасии. Напомним, Елизавета Серова победила в номинации «Экоплакат», а видео-версия экологического урока Натальи Фёдоровой была признана жюри в номинации «Эколидер» одной из лучших в стране. Также призы и дипломы получат самые активные школы, учителя и школьники республики, сообщили в пресс-службе ХРО «Единая Россия».

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