Штанга! Вечный наш соперник и партнёр

17 июня в Санкт-Петербурге россияне обыграли представителей Новой Зеландии (2:0).

Считай, целых полчаса мяч упорно не шёл в ворота: то спасала наших соперников штанга, то не хватало удачи в некоторых моментах. И лишь на 31-й минуте гол был-таки зафиксирован. Хотя вновь не обошлось без штанги. Она-то и внесла путаницу при определении того, кто забил первый мяч на столь престижном турнире. Сначала гол записали на счёт Дениса Глушакова, а затем вполне справедливо переписали на игрока новозеландцев Майкла Боксолла. Мяч действительно от штанги отлетел в сторону капитана Новой Зеландии, а от него уже в сетку ворот гостей.

Автором второго гола на 69-й минуте стал Фёдор Смолов. Вполне заслуженная победа подопечных Станислава Черчесова.

А вот футболисты Португалии и Мексики набрали по одному очку. Встреча завершилась 18 июня в Казани со счётом 2:2. На 34-й минуте счёт открыла сборная Португалии усилиями Рикардо Куарежмы. На 42-й мексиканцы отыгрались — забил Хавьер Эрнандес. Однако самое интересное произошло во второй половине матча. На 86-й минуте победный настрой в сердца всех португальцев вселил Седрик Суариш, вот только их соперник смотрел на ситуацию несколько иначе. В добавленное время сравнял счёт Эктор Морено (90+1).

В тот же день сборная Чили обыграла команду Камеруна (2:0). Первый мяч в этой игре был зафиксирован на 81-й минуте, блеснул точностью Артуро Видаль, а вот автором второго гола в добавленное время стал Эдуардо Варгас (90+1).

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