Спасатели предупреждают: в Хакасии ожидается сильная жара

19-22 июня в республике ожидается сильная жара — максимальная температура воздуха может достигнуть +37 градусов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, знойная погода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно возникновение очагов лесных пожаров, увеличение количества степных пожаров с угрозой перехода в лесную зону. Не исключается распространение природных пожаров на населенные пункты, дачные участки, объекты энергетики, задымление трасс, нарушение в работе автотранспорта, дорожных служб, увеличение количества ДТП, гибель сельхозкультур.

Сотрудники МЧС по Хакасии рекомендуют не игнорировать прогнозы синоптиков, следить за погодными изменениями и учитывать их при планировании своего рабочего и свободного времени.

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