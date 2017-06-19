Сторонники Макрона получили больше половины мест в парламенте Франции

Согласно итоговым данным второго тура выборов, партия «Вперед, республика» президента страны Эммануэля Макрона и союзная партия MoDem («Демократическое движение») получают больше половины мест в Национальном собрании Франции.

«Вперед, республика» получает 308 мест из 577, MoDem – 42. Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в парламенте, передает РИА «Новости».

«Республиканцы» займут 113 мест, социалисты – 29, Союз демократов и независимых – 18, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона – 17, Коммунистическая партия – 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен – восемь.Следует отметить, что в целом поддержка у партии Ле Пен выше, но поскольку выборы проходили по мажоритарной системе, общий уровень поддержки избирателей не сыграл свою роль.

Ле Пен заявила, что нынешняя мажоритарная схема выборов является антидемократической. По мнению лидера «Национального фронта», Франции необходимо перейти к пропорциональной системе выборов, передает «Интерфакс».

Во французский парламент избрано рекордное число женщин – им досталось 223 места (38,65%).

Напомним, в воскресенье во Франции состоялся второй тур парламентских выборов.





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