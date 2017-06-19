В Абакане испытывают на прочность системы отопления

Специалисты Сибирской генерирующей компании приступили к подготовке жилого фонда республиканской столицы к предстоящей зиме.

Рабочие осмотрят внутренние системы отопления в учреждениях, организациях, промышленных объектах Абакана.Специалисты уже приступили к промывке систем теплопотребления и опрессовке узлов управления. Это поможет удалить с внутренних стенок труб в системах отопления строительно-монтажный мусор, ржавчину, солевые отложения, накопившиеся в процессе эксплуатации оборудования. Затем к системе, заполненной водой, подключат гидравлический пресс и создадут давление в системе для выявления протечек в узле управления. Ежедневно специалисты Южно-Сибирской теплосетевой компании поверяют от 20 до 30 домов. За лето им необходимо осмотреть системы теплопотребления 911 многоквартирных домов и более трех тысяч организаций, медицинских и образовательных учреждений и промышленных объектов, сообщает пресс-служба абаканского филиала СГК.

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