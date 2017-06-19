В Абакане молодежь на иномарке протаранила автобусную остановку и автомобиль

Авария произошла около 04:35 18 июня на проспекте Некрасова.

22-летний водитель автомобиля TOYOTA VITZ ехал со стороны Кирова в направлении Тельмана. Парень не справился с управлением. Машину занесло. Сначала иномарка врезалась в автобусную остановку, а затем в MITSUBIHI MINICA. За рулем пострадавшей машины находилась 39-летняя женщина.

18-летнюю пассажирку автомобиля TOYOTA доставили в больницу с травмами головы, позвоночника и правой ноги. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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