В «Беркуте» ходят «дорогами творчества»

Сегодня в туристическом оздоровительно-образовательном центре «Беркут», что находится в Алтайском районе, прошло открытие смены «Дорогами творчества».

Всего в «Беркуте» (организатор смены – министерство социального развития Хакасии) на сегодняшний день отдыхает 205 детей. Среди них и волейболисты, и гимнасты, и просто дети – многие из которых из малообеспеченных семей.

– В прошлом году, – рассказывает заместитель руководителя по воспитательной работе туристического оздоровительно-образовательного центра «Беркут» Нина Матросова, – первая смена была посвящена Году кино, то теперь таких поводов несколько – это и Год экологии в России, и Год особо охраняемых заповедных территорий в Российской Федерации, и Год молодёжи, объявленный главой Хакасии Виктором Зиминым.

Много хороших и добрых слов в день открытия смены в торжественной обстановке пожелали ребятам гости «Беркута» – министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, председатель Общественной палаты республики Ольга Левченко, глава Алтайского района Владимир Пономаренко… Владимир Дмитриевич, кстати, вручил руководителю туристического оздоровительно-образовательного центра «Беркут» Владимиру Кутякову сертификат на 100 тысяч рублей. И вручил не просто так, а по поводу – в нынешнем году «Беркуту» (до 2011-го он назывался «Чайка») исполняется 60 лет.

– Как вы думаете, сколько детей прошло через лагерь за эти годы? – поинтересовался Владимир Иванович у ребят.

– Миллион! – послышалось с разных сторон.

– Больше миллиона. Если брать численность нынешнего Абакана. То получится три таких города... Для вас для всех это в какой-то степени испытание – многие из вас первый раз живут самостоятельной жизнью вдали от родителей. Так пусть это испытание станет проверкой сил и умений, разовьёт ваши творческие способности… – сказал Владимир Кутяков.

И вот когда сказаны все приветственные слова, прозвучали гимны России и Хакасии, жизнь в «Беркуте» начинает обретать привычный темп. А самое главное – ребятня готова поделиться своими первыми впечатлениями от летнего отдыха.

– Кормят хорошо, не можем доесть, – рассказывает Данил Босяков. Он из Черногорска, окончил 9-й класс.

А вот братья Анисовы – Пётр и Виталий – из посёлка Майна. До этого они в «Енисее» отдыхали и в «Металлурге». В «Беркуте» приехали первый раз, жалоб нет, одни слова восхищения.

– Игр много, – говорят они в один голос, – и волейбол, и пионербол…Есть тренажёрный зал, каждый день ходим – занимаемся. Сегодня должны стол поставить для настольного тенниса. А вечером каждый день дискотека.

– Отбой восколько? – интересуюсь я.

– В одиннадцать.

– А засыпаете в какое время?

На лице чуть виноватые улыбки.

– Всё с вами понятно.

Да и как не понять: лето, отдых, свобода, пусть и ограниченная рамками правил, но свобода – без родителей и домашнего уюта.

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