В Черногорске оштрафовали руководство ветеринарной станции

Инспекторы управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области нашли нарушения ветеринарного законодательства во время плановой проверки.

В ветстанции Черногорска неправильно хранили лекарственные препараты и неточно организовывали ветеринарный учет и отчетность. Это касалось, в том числе, мероприятий по борьбе с болезнями животных в Черногорске. Установлено отсутствие на ветстанции ветеринарных клейм для клеймения крупных и мелких шкур, подвергшихся ветеринарно-санитарной экспертизе. Должностное лицо ветеринарной станции привлечено к административной ответственности, виновнику предстоит выплатить штраф в размере трех тысяч рублей, а также устранить выявленные нарушения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

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