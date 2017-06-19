В сельских школах Хакасии отремонтируют спортивные залы

На ремонт 12 спортзалов в Алтайском, Аскизском, Бейском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах из федерального бюджета республике выделено 24 миллиона рублей.

Правительство Хакасии уже в третий раз принимает участие в данной федеральной программе. В этом году ремонтные работы будут проведены в 12 спортивных залах, на четырех пришкольных стадионах оборудуют плоскостные сооружения, одна школьная аудитория будет перепрофилирована под спортивный зал, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ. В 2014 году по федеральной программе в Хакасии отремонтировали в сельских школах 22 спортивных залах. В прошлом году капитальный ремонт спортивных залов осуществлен в 16 школах, установлены уличные спортивные площадки на 11 пришкольных территориях. Кроме этого, в одной школе перепрофилирована аудитория под спортивный зал, а также оснащены новым спортивным оборудованием и инвентарем восемь образовательных организаций.

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