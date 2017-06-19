В столице Хакасии пройдут выпускные балы

Городской праздник «Вот и кончаются школьные годы» состоится в Абакане 25 июня. А на следующий день, 26 июня, на республиканское торжество приедут выпускники из городов и районов республики.

В связи с чем 25 и 26 июня в центре Абакана будут образованы пешеходные зоны. 25 июня с 17.30 до 20.30 пешеходными зонами на период проведения городского праздника выпускников станут улица Щетинкина в границах ул. Пушкина – Чертыгашева; пр. Ленина в границах ул. Щетинкина – Вяткина и ул. Вяткина в границах пр. Ленина – ул. Кирова. 26 июня с 12.00 до 23.00 определены следующие пешеходные зоны. Это ул. Вяткина в границах ул. Чертыгашева – Чехова; улица Кирова в границах ул. Щетинкина – Тараса Шевченко; ул. Чкалова в границах ул. Кирова – Богдана Хмельницкого, сообщается на сайте городской мэрии. Выпускников ждёт концертная программа на стадионе «Саяны».

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