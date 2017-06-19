В Таштыпском районе Хакасии незаконно рубили лес

Прокуратурой Таштыпского района на территории Матурского и Таштыпского участковых лесничеств Таштыпского лесничества обнаружила факты незаконной рубки леса.

Заготовлено 50 кубометров с причинением ущерба лесному фонд на 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии. С начала года прокурор района вынес шесть постановлений о направление на расследование для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Возбуждено шесть уголовных дел.

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